Accordo imminente: saluta Pioli in prestito

Il calciatore, a corto di minuti nelle gambe, si aggregherà entro i prossimi giorni al club austriaco allenato dall’ex stella tedesca dietro ad un’operazione di prestito dal Milan

Sebbene la sessione di mercato sia ufficialmente chiusa per i club di Serie A in relazione alle operazioni d’acquisto, non si può dire lo stesso su quelle in uscita. Al Milan, infatti, manca davvero poco per concludere l’accordo di trasferimento in prestito del proprio calciatore Marko Lazetic all’Altach, club militante nella Bundesliga austriaca.

Per il campionato d’oltralpe resterà aperta sino al prossimo 6 febbraio, motivo per cui il direttore sportivo Paolo Maldini non ha avuto alcuna fretta di concludere l’operazione entro i termini stabiliti per il nostro campionato. Lazetic lascerà dunque l’organico allenato da Stefano Pioli sino al termine della stagione, aggregandosi a quello alle dipendenze di Miroslav Klose. A riportarlo è ‘Sky Sport’.

Calciomercato, Lazetic in prestito all’Altach

Giunto nel 2022 nelle vesti di giovane promessa, l’esperienza di Lazetic in maglia rossonera è stata abbastanza scarna di soddisfazioni personali. Ha potuto registrare soltanto due presenze da 12 minuti complessivi in Serie A, facendo più del dovuto tra le file della formazione Primavera con cui ha registrato anche 5 reti.

Con la sua cessione il Milan ha tutte le intenzioni di farlo maturare ancora, essendo un classe 2003 di buona prospettiva, nella speranza di reintegrarlo in Prima Squadra nel prossimo futuro.