Mourinho e la Roma ai ferri corti: Sogno azzurro per i tifosi giallorossi

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, vittoriosa all’Olimpico per 1-2, iniziano a sorgere i primi dubbi sul futuro di José Mourinho nella capitale.

Lo special one, complici le scelte di formazione, è stato preso di mira dai tifosi giallorossi, che non hanno digerito l’eliminazione dalla coppa nazionale visto anche il tabellone sulla carta abbastanza abbordabile. Questa eliminazione, ed anche un mercato che non ha soddisfatto pienamente, possono portare il tecnico portoghese a prendere in considerazione l’idea di lasciare la capitale al termine della stagione. A tal proposito, i tifosi giallorossi sembrano aver già deciso a chi vorrebbero affidare la panchina della propria squadra.

Mourinho sotto accusa: sogno Ancelotti per la panchina

Il tecnico è stato accusato di aver preso sottogamba la partita, sopratutto vista la scelta della formazione utilizzata dal primo minuto. Questo aspetto ha infastidito il popolo romanista, che ora si pone delle domande sul futuro del portoghese in giallorosso nella prossima stagione. Qualora le strade tra la Roma e Mourinho dovessero separarsi, il sogno dei tifosi si chiama Carlo Ancelotti, che non ha mai nascosto il desiderio di allenare la Roma prima del suo ritiro. Con il futuro sulla panchina del Real Madrid ancora in dubbio, non è da escludere che la dirigenza giallorossa possa fare un tentativo in caso di addio allo special one. Dopo 2 anni l’avventura di Mourinho nella capitale potrebbe essere giunta al capolinea, con i tifosi che ora sognano di affidare la panchina giallorossa a Carlo Ancelotti.