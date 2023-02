Via la penalizzazione, la Juventus ha un ‘asso’ da giocarsi

Problemi a non finire in casa Juventus: tra il caso plusvalenze e le sconfitte collezionate dalla squadra guidata da Allegri, qualcosa può cambiare

Il club bianconero dovrà così concentrarsi sulle varie inchieste in cui è stata coinvolta: dal caso plusvalenze a quelle sugli stipendi con l’accusa del falso in bilancio. Dopo il meno 15 inflitto in classifica, la Juventus opterà per il ricorso cercando di ribaltare la sentenza.

La mossa della società bianconera sarà quella di far prevalere il vizio di forma contestando così alla Figc di aver avviato l’inchiesta fuori tempo massimo. Il procedimento è partit ufficialmente nell’ottobre 2021 dopo la segnalazione della Cosivoc. Secondo la Juventus sarebbe avviato oltre i 30 giorni previsti dall’articolo 119 del codice di giustizia sportiva. Così il club bianconero si concentrerà sulla forma, visto che non può fare altrimenti, per invalidare il processo. Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi mesi, ma la Juventus dovrà fare i conti anche con il caso stipendi con l’accusa del falso in bilancio. La Procura Figc potrebbe così deferire la Juventus per questa manovra, iniziata durante i mesi del Covid: come rivelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, potrebbe esserci un altro -20 in classifica.

Juventus, l’attenzione è diventata massima

Massimiliano Allegri continuerà a concentrarsi sulle vicende di campo per riportare la Juventus in alto, anche a partire dal centrare la semifinale di Coppa Italia. Sfida importante ai quarti contro la Lazio targata Maurizio Sarri, che vorrebbe sbancare l’Allianz Stadium come ai tempi di Napoli. Un’altra occasione d’oro per l’allenatore toscano, che intende continuare a stupire tutti alla guida dei biancocelesti dopo la sua seconda stagione.

L’attenzione in casa bianconera è diventata massima su ogni aspetto arrivando così a risolvere ogni tipo di problema che è sbucato fuori negli ultimi mesi. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione tra gli assetti societari e quelli calcistici.