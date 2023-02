Il Chelsea non si ferma più: assalto improvviso in casa Inter

Il Chelsea di Todd Boehly avrebbe messo nel mirino per la prossima estate di calciomercato il profilo di Alessandro Bastoni: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Il Chelsea, nel mese di gennaio di calciomercato che si è appena concluso, si è reso protagonista di una campagna acquisti davvero faraonica da fare spavento alle grandi del calcio italiano, ma in generale europeo e anche inglese.

I Blues non stanno vivendo una stagione particolarmente esaltante, ma hanno continuato a comprare talenti di altissimo livello. Dal Benfica è infatti arrivato nell’ultimo giorno di trattative Enzo Fernandez. Il giocatore argentino, fresco campione del mondo, è costato al Chelsea circa 120 milioni di euro, una cifra incredibile, soprattutto in questo momento di crisi. Non solo, anche Mudryk è stato un altro colpaccio della società londinese che, in vista della prossima estate, potrebbe puntare forte sul profilo di una stella dell’Inter di Simone Inzaghi e non stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno destro olandese da tempo nei radar del Chelsea di Graham Potter. L’obiettivo in questo caso sarebbe Alessandro Bastoni invece, giovane talento dei nerazzurri in scadenza di contratto nel 2024.

Calciomercato Inter, il Chelsea pensa a Bastoni: sarà un altro addio?

Il Chelsea di Todd Boehly ha dimostrato di non voler badare troppo alle spese. Nel mirino della squadra di Premier League ci sarebbe Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter valutato dai nerazzurri una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma con il problema del contratto da rinnovare nel 2024.

L’ex giocatore di Parma e Atalanta sembra prossimo ad iniziare i dialoghi di prolungamento, ma il possibile inserimento del Chelsea potrebbe stravolgere le carte in tavola. Inoltre c’è la questione economica in casa Inter. Se, con un anno dalla scadenza, l’Inter dovesse ricevere un’offerta di circa 40 milioni di euro potrebbe seriamente tentennare.