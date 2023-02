Kante pronto a firmare: Inter-Juve, svolta estiva

Il futuro di N’Golo Kantè sotto la lente d’intrandimento: svolta improvvisa, Juventus ed Inter sono avvisate

Il calciomercato di Inter e Juventus, nel mese di gennaio, non ha visto movimenti eclatanti. Le due big di Serie A hanno rimandato a giugno quelli che con ogni probabilità saranno i grandi colpi per rinforzare le rose di Inzaghi e Allegri.

Uno dei nomi che ha stuzzicato per lungo tempo le fantasie delle due dirigenze è certamente quello di N’Golo Kantè. Il francese, in scadenza contrattuale con il Chelsea, viene considerato un profilo di assoluto spessore che farebbe fare il salto di qualità alle mediane bianconerazzurre. Adesso, però, in tal senso arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’ex Leicester. Secondo quanto riferito da ‘Liverpool Echo’, in ottica estiva la squadra allenata da Jurgen Klopp incorporerà con ogni probabilità diversi altri rinforzi. Chiusa la sessione invernale di calciomercato, i ‘Reds’ hanno posto gli occhi su quelli che saranno gli obiettivi per l’anno prossimo. Ed uno di questi, in tal senso, potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Si tratta come detto di N’Golo Kantè, centrocampista che vedrà esaurire il suo accordo con il Chelsea al termine dell’attuale stagione. Il francese non dovrebbe rinnovare con i ‘Blues’ e l’opzione che lo porterebbe a Liverpool resterebbe concreta, a zero, al termine dell’attuale stagione. Kantè, si sa da tempo, è uno dei grandi obiettivi seguiti da vicino da Inter e Juventus. Sia i nerazzurri che i bianconeri guardano con interesse al futuro del forte centrocampista che da giugno sarà conteso da diverse società.

E l’opzione Liverpool rischia di lasciare con un pugno di mosche in mano le due big di Serie A. Kantè, in questa stagione agli ordini di Graham Potter, ha collezionato solo 2 presenze e 175′ in campo: attualmente è infortunato ma dovrebbe tornare a disposizione entro la fine del mese. L’addio pare dunque praticamente scontato: il Liverpool è pronto a fare sul serio, accontentando Klopp con un colpo d’esperienza a centrocampo.