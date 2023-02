Colpo a casa Klopp: Juve, Inter e Roma si danno battaglia

Nella rivoluzione di mercato che attende i Reds nella prossima estate, non c’è spazio per il difensore, appetito da alcuni club italiani

Una stagione deludente. Non c’è spazio per altri aggettivi per definire il cammino del Liverpool nell’annata in corso. Lontanissimo dalla vetta in campionato, già eliminato sia dalla Carabao Cup che dalla FA Cup, ai Reds non resta che il difficile obiettvo Champions League. Inteso sia come cammino nella competizione che ha visto l’undici di Klopp raggiungere comunque gli ottavi di finale, sia parlando del piazzamento tra le prime quattro in campionato, cosa al momento ben poco probabile.

Nella rivoluzione che necessariamente dovrà essere operata a fine stagione per migliorare la rosa a disposizone di Klopp, alcuni profili sono chiaramente in uscita. Su uno di questi, titolare di un contratto in scadenza a giugno 2024 ma con nessuna possibilità di rinnovo, alcuni club italiani hanno drizzato le antenne. Pronte a fare un’offerta a fine anno per il veterano dei Reds, le italiane sognano il colpo dalla Premier.

Matip in svendita, che occasione per le big d’Italia

Il portale ‘Goal‘ ha lanciato l’indiscrezione: “crescenti voci sulla volontà del Liverpool di cedere Joel Matip qualora arrivasse l’offerta giusta“, si scrive. Calcolare quanto serva per un calciatore che andrà in scadenza il prossimo anno e che è chiaramente fuori dal progetto tecnico di Klopp non è poi così difficile. Con un valore di mercato attuale pari a 16 milioni ragionevolmente il camerunese potrebbe andar via per circa 10 milioni a luglio.

Il 31enne, che in Premier quest’anno ha disputato solo 8 match per un totale di 550′, è ambìto anche da altre società inglesi, ma potrebbe essere affascinato da un’esperienza in Serie A. Seguendo un po’ le tracce di ciò che ha fatto, e con profitto, Chris Smalling passando alla Roma. Proprio i giallorossi sono, assieme a Juve e Inter, tra i club maggiormente interessati al difensore africano. Tutto è ovviamente rimandato alla riapertura delle contrattazioni, il prossimo 1 luglio.