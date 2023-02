Che sgarbo al Milan, si offre alla Juve: Allegri può sorridere

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma le società sono già in movimento per programmare la prossima stagione.

Il calciomercato di riparazione si è concluso pochi giorni fa, con i club che ora possono pensare esclusivamente alla seconda parte di stagione.

Nonostante questo, però, molte società sono già proiettate al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Una delle squadre più attive in questo senso è la Juventus, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto che il club bianconero intende rinforzare è il centrocampo, che necessita di maggiore qualità. A tal proposito, c’è un centrocampista che si è offerto alla Juventus visto il poco spazio avuto con il Paris Saint Germain.

Renato Sanches si propone: La Juventus ci pensa

Come detto, la Juventus sta già pensando a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che necessità di maggiori rinforzi è il centrocampo, con il primo colpo che potrebbe arrivare dalla Francia.

Stiamo ovviamente parlando di Renato Sanches, portoghese classe 1997 di proprietà del PSG. Il calciatore non sta trovando molto spazio nella squadra francese, con il tecnico Galtier che lo ha schierato in 17 occasioni per un totale di 602 minuti, circa 35 minuti a partita. Questo scarso impiego non rende contento il ragazzo, che sembra essersi offerto alla Juventus che ci sta pensando. Ovviamente dipenderà dal futuro della vecchia signora, che potrebbe essere colpita da sanzioni più pesanti di quelle attuali. Il centrocampista nella scorsa estate fu vicino al Milan, salvo poi decidere di accettare la corte dei transalpini. Ora, a distanza di un anno, l’Italia potrebbe essere nel suo futuro, questa volta a tinte bianconere.