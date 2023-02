Il tempo stringe: scambio per dire addio a Leao

Rafael Leao resta al centro delle discussioni in casa Milan. Il futuro dell’attaccante portoghese è di primaria importanza per le strategie della società. Dalla Spagna potrebbero tentare per uno scambio

Il Milan deve uscire dal momento di attuale difficoltà aggravato ulteriormente dalle ultime due sconfitte ricche di gol subiti contro Lazio e Sassuolo in Serie A. Il distacco dal Napoli in classifica è diventato siderale ed in generale i rossoneri dovranno provare a cancellare un intero mese di gennaio da dimenticare.

Servirà anche ritrovare il miglior Leao, calciatore cardine della fase offensiva della squadra di Stefano Pioli che non può prescindere dalle prestazioni del portoghese in maglia numero 17. Il lusitano inoltre dovrà anche risolvere le beghe contrattuali con l’accordo in scadenza 2024 e tutta una serie di difficoltà che stanno ostacolando la firma di un nuovo contratto. Al netto degli ostacoli Ted Dimvula, avvocato che cura gli interessi di Rafael Leao a ‘Sky Sport’ ha sottolineato: “La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare a crescere e progredire in questo club e in questa città che ama così tanto”. Parole chiare e che tengono aperta anche la strada di un rinnovo comunque complicato.

Calciomercato Milan, Torres pedina di scambio a Barcellona: nel mirino Leao

Alla luce del contratto in scadenza 2024, Leao continua a far gola soprattutto all’estero, dove tra Inghilterra e Spagna potrebbero tornare all’assalto qualora non arrivasse il rinnovo col Milan.

In estate potrebbe anche provarci il Barcellona, che ha tra le proprie fila un attaccante esterno che con Xavi non sembra particolarmente centrale. Si tratta di Ferran Torres, acquistato a gennaio 2022 ma impiegato molto meno del preventivato nel corso di questa annata. Lo spagnolo, che anche nell’ultima gara ha giocato solo 6 minuti, potrebbe andare via nella prossima sessione. Intanto in casa Milan il tempo stringe per Leao e in estate i catalani potrebbero far leva sulla situazione con uno scambio alla pari con lo stesso Torres.