Mourinho dirama la lista Uefa: La decisione definitiva su Zaniolo

Il tecnico portoghese José Mourinho, ha comunicato da poco la lista dei calciatori che prenderanno parte alla Uefa Europa League.

C’era molta attesa per le scelte del tecnico giallorosso, sopratutto per quanto riguarda Nicolò Zaniolo, finito ai margini della squadra dopo la decisione di voler lasciare la capitale nel mercato invernale. La squadra giallorossa affronterà il Salisburgo, con l’andata che si terrà nella capitale giovedì 23 febbraio. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte definitive dello special one.

Mourinho a sorpresa: Zaniolo presente in lista

Come detto, José Mourinho ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla competizione europea. Nell’elenco figura anche Nicolò Zaniolo, segno che le parti stanno provando a ricucire lo strappo. Questa la lista definitiva del tecnico portoghese.

I portieri saranno Rui Patricio e Svilar, mentre il reparto difensivo sarà composto da Celik, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Mancini, Smalling e Spinazzola. A centrocampo saranno presenti Camara, Cristante, Matic, Wijnaldum, Pellegrini e lo stesso Zaniolo. Il reparto offensivo vede Abraham, Belotti, Dybala, El Shaarawy e Solbakken.