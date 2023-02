Affollamento in squadra: ‘tradimento’ Inter sull’asse Milan-Juve

Il Chelsea ha scosso la sessione invernale di calciomercato spendendo fior fior di milioni di euro per rinnovare la squadra di Potter. In estate potrebbe far cassa con qualche cessione: occhio al futuro di Kovacic

È stata una finestra di calciomercato invernale estremamente ricca per la Premier League, al contrario di quanto accaduto in Serie A dove si sono mossi pochissimi giocatori e capitali. A dare un boost importante ai numeri del campionato inglese ci ha pensato un Chelsea scatenato, in grado di rinnovare la squadra di Potter in ogni reparto.

La punta dell’iceberg per la compagine inglese è rappresentata dai 121 milioni spesi per pagare la clausola di Enzo Fernandez, fiore all’occhiello del mercato di gennaio in ambito internazionale. Un movimento di capitali impressionante che ha scosso la sessione invernale e che potrebbe portare anche ad altri cambiamenti nella rosa dei ‘Blues’ per la prossima estate. C’è infatti evidente sovraffollamento nel roster di Potter che a gennaio ha anche lasciato andare via Jorginho in direzione Arsenal. Al termine dell’attuale stagione qualche altro big potrebbe cambiare aria.

Calciomercato, affollamento Chelsea: Kovacic chance per Milan e Juventus

Dopo l’affare Zakaria della scorsa estate Chelsea e Juventus potrebbero intavolare altre trattative. Tra i big che potrebbero uscire in estate vista l’abbondanza, c’è anche Mateo Kovacic, croato in scadenza a giugno 2024.

L’ex interista, visto l’affollamento, potrebbe anche decidere di cambiare aria con l’ultima chance utile per i ‘Blues’ di monetizzare un suo addio alla luce della situazione contrattuale. Un profilo buono per la Juventus, ma potenzialmente anche per il Milan che ha bisogno di inserire altro ritmo e qualità alla propria mediana, con un nuovo giocatore d’esperienza. La valutazione è importante, ma ad un anno dalla scadenza il Chelsea non potrebbe tirare troppo la corda, anche per provare ad incamerare qualche milione dopo i tanti spesi a gennaio.