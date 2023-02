Di Maria-Juve, svolta improvvisa: cambia tutto per la firma

Il calciomercato della Juventus passerà anche dal futuro di Angel Di Maria: per il rinnovo di contratto, adesso, pare tutto ribaltato

La Juventus è pronta a scendere in campo, martedì prossimo, nell’insidiosa trasferta di Salerno. La classifica non sorride alla ‘Vecchia Signora’ che dovrà fare il possibile per chiudere in modo dignitoso la stagione.

La recente penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie e ciò che potrebbe scaturire l’indagine sulle note manovre stipendi, rischiano di affossare ulteriormente la società piemontese. Un clima di incertezza nel quale è molto complicato anche programmare quella che sarà la prossima stagione. In ottica calciomercato, però, sono previsti numerosi cambiamenti alla rosa attualmente in mano a Massimiliano Allegri. Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot dovrebbero dire addio a zero tra cinque mesi mentre resta il dubbio su chi, in caso di insuccesso, potrebbe rimpiazzare l’allenatore livornese per la stagione 2023/24. In bilico anche il futuro di Angel Di Maria, falcidiato dagli infortuni nella sua prima annata con la maglia della Juventus. Il ‘Fideo’, grande protagonista in Qatar, ha il contratto in scadenza a fine stagione ed il suo ritorno a casa, in Argentina, è sempre stata la priorità per l’ex PSG. Adesso, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Le recenti dichiarazioni di Di Maria, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero riavvicinato il possibile discorso rinnovo.

Apertura e frenata: il rinnovo di Di Maria è un caso

Di Maria gradirebbe anche il rimanere alla Juventus ancora un anno anche se, a conti fatti, la situazione attuale complicherebbe in modo quasi irrimediabile la possibile firma del ‘Fideo’.

Perchè, come anticipato, i guai giudiziari a cui rischia di andare incontro la ‘Vecchia Signora’ possono incidere non poco sulle scelte future, anche per la squadra. E la mancata qualificazione alle coppe europee ( i bianconeri sono lontani ben 15 punti dal quarto posto) porterebbe ad un deficit economico davvero importante. Difficile, se non impossibile, pensare di trattenere Di Maria senza il supporto degli introiti della Champions League. L’argentino guadagna 7,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio insostenibile nel caso in cui la Juventus dovesse ripartire da zero o quasi.