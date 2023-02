Lo scambio fa impazzire la Juve: decide tutto Guardiola

Il calciomercato della Juventus, in vista di giugno, può vedere uno scambio inatteso: Pep Guardiola ci mette lo zampino

La sessione invernale di calciomercato ha da pochi giorni chiuso ufficialmente i battenti, costringendo le società di tutta Europa a rimandare le operazioni al prossimo giugno.

Tra queste vi è la Juventus, così come il Manchester City di Pep Guardiola. Situazioni diverse quelle vissute dai due club: se i bianconeri sono lontanissimi dai vertici e con ogni probabilità proveranno a ricostruire e rilanciarsi la prossima estate, i ‘Citizens’ restano invece in piena corsa per la Premier League e hanno tutta l’intenzione di mantenere alte le ambizioni anche per il prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riferito da ‘Fichjajes.net’, gli interessi di mercato del club inglese saranno rivolti soprattutto per rimpolpare la mediana di Guardiola. Gundogan è in scadenza e non dovrebbe rinnovare mentre Bernardo Silva ha espresso la volontà di approdare nella Liga. Ecco perchè, tra i grandi desideri dell’allenatore spagnolo uno in particolare potrebbe lasciare a bocca asciutta proprio la Juventus. Occhi in Inghilterra e nello specifico in casa Brighton dove il profilo di Alexis Mac Allister rimane caldissimo per la mediana dei ‘Citizens’. La Juventus ha adocchiato ben prima del Mondiale in Qatar il talentuoso argentino, che ha alzato con Messi e compagni la Coppa del Mondo.

Mac Allister, niente Juve: lo scambio disegnato da Guardiola

Adesso, però, il Manchester City ha intenzione di programmare l’affondo decisivo per sbaragliare la concorrenza e accontentare Guardiola a fine stagione.

Il giocatore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e per convincere De Zerbi a lasciar partire il suo gioiello, la proposta dei ‘Citizens’ sarebbe quasi irrinunciabile. Il piano degli inglesi prevederebbe quindi un conguaglio cash più il cartellino di uno dei giocatori che sta maggiormente facendo fatica agli ordini di Guardiola. Si tratta di Kalvin Phillips, arrivato in estate dal Leeds e che ha accumulato solo 8 presenze e 166′ in campo con la squadra di Guardiola. Una contropartita che può intrigare De Zerbi e il Brighton, al punto che la Juventus rischierebbe il definitivo ko nella corsa al cartellino di Mac Allister.