Tutto fatto, va in Spagna: addio alla Serie A

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da pochi giorni, con le società che hanno avuto modo di potenziare la propria rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Molti club, però, sono già proiettati al prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra le squadre in questione troviamo il Betis Siviglia, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Manuel Pellegrini. Il reparto che la dirigenza biancoverde intende rinforzare è il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato bloccato dalla società spagnola.

Juventus e Roma beffate: il Betis ha chiuso per Aouar

Come detto, il Betis Siviglia è già proiettato al prossimo mercato estivo, tanto che sembrerebbe aver messo a segno il primo colpo per il centrocampo.

Stiamo ovviamente parlando di Houssem Aouar, centrocampista francese classe 1998 del Lione. Stando a quanto riporta il portale spagnolo estadiodeportivo.com, infatti, il club spagnolo ha da tempo raggiunto tutti gli accordi con il calciatore per averlo a disposizione nella prossima stagione. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con il Lione a giugno, e quindi si trasferirà in Spagna a parametro zero. Erano molto interessate al calciatore anche Juventus e Roma, con i giallorossi che avrebbero provato a portarlo nella capitale già in inverno. Decisiva la volontà del centrocampista, che ha declinato tutte le offerte per scegliere la propria destinazione con tranquillità. Il francese firmerà con il Betis un contratto da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.