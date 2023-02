Osimhen via da Napoli: proposta folle con lo scambio

Il calciomercato del Napoli, da giugno, può vedere un clamoroso colpo di scena: arrva l’offerta che manda in crisi il club partenopeo

La sessione di calciomercato di gennaio ha ormai chiuso ufficialmente i battenti ed in tal senso le grandi d’Europa hanno operato, con l’intenzione di rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione fitta di impegni.

Tra questi vi è chiaramente il Napoli che sta vivendo un vero e proprio sogno. Dal primato in Serie A a +13 sull’Inter seconda, fino all’imminente sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, però, devono fare anche i conti con quelle che saranno le trattative che da giugno rischiano di cambiare non poco la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ed il nome di Victor Osimhen continua a rimanere in testa a diverse big sparse per l’Europa, affascinate dalle prestazioni maiuscole dell’ex Lille. Un vero e proprio patrimonio che il Napoli vuole tenersi stretto anche se, in caso di proposta irrinunciabile, la strada per l’addio potrebbe clamorosamente spianarsi. Da questo punto di vista, il 24enne nigeriano piace tantissimo al PSG. La società di Al-Khelaifi è disposta a farsi avanti, sfidando la Premier League (Manchester United in primis) per provare a strappare la punta al Napoli. E l’offerta che starebbe coltivando la società parigina avrebbe del clamoroso, molto difficile da rifiutare per il patron De Laurentiis. Osimhen è arrivato a Napoli in un’operazione che, tra contropartite e cash, ha avuto un costo di circa 75 milioni: adesso il suo valore è decisamente su un’altro piano.

PSG pazzo di Osimhen: affare da oltre 100 milioni

L’ultima idea del PSG per strappare Victor Osimhen al Napoli porterebbe ad una proposta che sforerebbe abbondantemente il muro dei 100 milioni di euro.

Sì, perchè in primissimo piano, per cominciare, i francesi metterebbero sul piatto il cartellino di Renato Sanches. Il portoghese, arrivato per 15 milioni dal Lille grazie a condizioni contrattuali favorevoli, viene adesso valutato intorno ai 25-30. E, oltre al gioiello lusitano, il PSG proporrebbe un conguaglio cash da ben 80 milioni di euro. Adesso il Napoli dovrà decidere ma non sarà semplice: Osimhen può volare in Ligue 1.