HIGHLIGHTS | Reazione Roma, due corner vincenti per battere l’Empoli

La Roma batte l’Empoli e raggiunge, almeno per un momento, l’Inter in classifica: all’Olimpico bastano due calci d’angolo alla squadra di Mourinho

Bastano sei minuti di gioco alla Roma per battere l’Empoli e riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: la squadra di Mourinho aggancia momentaneamente l’Inter al secondo posto.

Bastano due minuti di gioco alla Roma per passare in vantaggio sull’Empoli: calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Dybala, cross pennellato per Ibanez che prende bene il tempo e frusta di testa, battendo l’incolpevole Vicario. La scena si ripete dopo 6′, ma questa volta a colpire è Abraham che ritrova il gol all’Olimpico chiudendo i giochi.

Una vittoria legittimata dalla occasioni create nel corso della partita dalla truppa di Mourinho, con Dybala e Abraham tra i più pericolosi. Qualche chance anche per gli ospiti, vicini al gol del 2-1 con Ebuhei e Akpa Akpro, ma nella ripresa la Roma ha gestito bene il risultato, portando a casa tre punti preziosi. Preziosi come quelli conquistati dal Lecce nel match delle 15: i salentini, dopo il ko interno con la Salernitana, hanno sbancato lo ‘Zini’, condannando la Cremonese ad una sconfitta che riduce ulteriormente le speranza salvezza dei grigiorossi.

Roma-Empoli: highlights, tabellino e classifica

ROMA-EMPOLI 2-0

2′ Ibanez, 6′ Abraham.

La classifica: Napoli 53, Inter 40, Roma 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Hellas Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8

