Non c’è pace per la Juventus: “Nessuna considerazione”

La Juventus si trova a dover fronteggiare un periodo negativo, sopratutto per il discorso legato al caso plusvalenze.

Periodo molto complicato quello che sta vivendo la Juventus, sopratutto fuori dal campo. Il caso plusvalenze, infatti, getta molte ombre sul futuro della vecchia signora.

Il club bianconero si è visto già penalizzare di 15 punti, che hanno portato la squadra al tredicesimo posto in classifica a quota 23 punti. La cosa che spaventa i tifosi, però, sono le sanzioni aggiuntive che potrebbero essere inflitte al club, e che potrebbero provocare effetti negativi anche per quanto riguarda la programmazione della squadra per il futuro.

Periodo nero per la Juventus: futuro sempre più difficile

Come detto, la Juventus sta attraversando un momento di grande difficoltà sopratutto per via del caso legato alle plusvalenze, con le sanzioni che potrebbero andare ben oltre i 15 punti attuali.

Queste sanzioni, potrebbero portare gravi conseguenze anche in vista del prossimo mercato estivo. Graziano Carugo Campi, infatti, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo, fa sapere che molti procuratori di quei calciatori che sono in scadenza contrattuale con i rispettivi club, rifiuteranno qualsiasi offerta proveniente dalla società bianconera. Si tratterebbe di un danno gravissimo per la vecchia signora, che potrebbe compromettere in maniera significativa la prossima stagione. Tutto questo mette molta paura ai tifosi bianconeri che si interrogano sul futuro del club, con la speranza che le sanzioni non vadano oltre a quelle già inflitte.