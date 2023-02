Accelerata decisiva: Isco firma subito

Il futuro di Isco inizia a prendere forma: il fantasista ex Real Madrid, svincolato, sembra avvicinarsi alla prossima squadra

La sessione invernale di calciomercato ha da meno di una settimana chiuso ufficialmente i battenti ma i club di tutta Europa stanno già valutando le prossime mosse.

Chi è al momento senza squadra è lo spagnolo Isco. Il trequartista ex Real Madrid ha chiuso dopo solo pochi mesi la sua avventura al Siviglia. Arrivato a zero in estate, il giocatore non ha espresso il meglio di sì con il club spagnolo che ha deciso di rescindere il contratto di Isco, lo scorso 21 dicembre. Adesso, per il giocatore che è stato accostato negli ultimi mesi a diverse società anche italiane, potrebbe prospettarsi un futuro inatteso. Perchè Isco potrebbe finire in Premier League ed in particolar modo all’Everton.

Isco, bye bye Serie A: c’è l’Everton

La società inglese sembra stia facendo passi avanti importanti in direzione del classe 1992 che potrebbe quindi arrivare gratis per una nuova, e prima, esperienza in Premier.

Il Milan, così come Juventus, Inter e Roma hanno sondato il terreno in passato per il 30enne di Benalmàdena ma senza mai registrare l’affondo decisivo. Nei suoi pochi mesi con la maglia del Siviglia, Isco ha collezionato 19 presenze complessive con 1 rete e 3 assist vincenti. L’ipotesi Serie A, dunque, pare destinata a sfumare definitivamente: l’accelerata dell’Everton può risultare decisiva.