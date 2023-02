Inzaghi spalle al muro: l’addio all’Inter è già una certezza

Non solo Skriniar, anche un’altra pedina di proprietà dell’Inter è destinata a lasciare il club nerazzurro: mister Inzaghi non può fare nulla

Ci avviciniamo a grandi falcate al nuovo derby della Madonnina. Stasera Inter e Milan, fra le mura infuocate di San Siro, si affronteranno ancora una volta faccia a faccia e la tensione, come sempre, è altissima. Un derby non è mai scontato, ma in questo caso sicuramente i nerazzurri partono favoriti considerando il periodo di crisi che stanno attraversando i cugini rossoneri.

La squadra targata Simone Inzaghi è in buona condizione dal punto di vista psicofisico, ma c’è incertezza sul rendimento da qui ai prossimi mesi di Milan Skriniar. È stata la principale telenovela del calciomercato di gennaio per quanto concerne la Serie A, insieme a quella riguardante il futuro di Nicolò Zaniolo. Il centrale slovacco ha già firmato il contratto col Paris Saint Germain e dal 1 luglio diventerà ufficialmente un giocatore del club parigino. Il tutto, ovviamente, a parametro zero. Ma l’ex Sampdoria non è l’unica pedina destinata a lasciare l’Inter durante l’estate. La stessa sorte, infatti, toccherà a Joaquin Correa, con l’addio della seconda punta argentina che appare già una certezza.

Calciomercato Inter, Correa via sicuramente in estate: Inzaghi non può opporsi

Oltre al rendimento assai deludente in campo, incidono parecchio anche i numerosi infortuni del classe ’94. Ieri, per l’appunto, Correa si è fermato per un risentimento muscolare e non potrà prendere parte al derby.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha già in programma questa cessione, che potrebbe avvenire pure in prestito con diritto di riscatto – valutazione intorno ai 15 milioni di euro e contratto in scadenza giugno 2025. Correa è un pupillo di Inzaghi, ma stavolta il tecnico piacentino – in caso di permanenza – non potrebbe opporsi all’addio.