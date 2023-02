Inter, Skriniar disperato: l’ultima mossa è milionaria

La telenovela Skriniar ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo: la mossa disperata per l’addio dello slovacco in inverno

Il calciomercato di gennaio ha vissuto di telenovele più che di colpi veri e propri. Quella di Nicolò Zaniolo e ovviamente quella legata a Milan Skriniar. Se per il giocatore della Roma si è aperta in queste ore la pista che porta clamorosamente in Turchia, al Galatasaray di Mertens, Icardi e Torreira, per il difensore slovacco dell’Inter il discorso è già definito ormai.

L’ormai ex capitano nerazzurro, visto che Inzaghi ha già annunciato di avergli tolto la fascia, ha già firmato con il PSG che ha però provato a prenderlo già a gennaio. Lo stesso Skriniar ha forzato la mano soprattutto per una questione ambientale, con la piazza interista che ora lo vede decisamente malvolentieri indossare quella maglia. A nessuno sarebbe convenuto un trasferimento a gennaio, al PSG che dveva pagare il cartellino, il giocatore che doveva rinunciare a dei soldi e i nerazzurri che dovevano trovare in fretta e furia un sostituto. E infatti così non è stato.

Calciomercato, Skriniar ha provato di tutto per andare subito al PSG: com’è andata

Eppure Skriniar ha provato fino alla fine a mandare in porto il suo passaggio a Parigi già a gennaio, nelle ultime ore di mercato. Come riferisce Calciomercato.it, infatti, l’ex Samp ha già firmato un contratto da oltre 10 milioni a stagione ma proprio il 31 gennaio ha accettato di tagliarsi di ben 3 milioni il bonus alla firma che gli aveva promesso il club francese. Dopo la prima offerta iniziale, circa 10 milioni bonus inclusi, il Paris ha presentato una nuova proposta a Marotta da 12 milioni di euro complessivi. Una cifra che già comprendeva i 3 milioni di bonus e altri 3, ovvero quelli a cui aveva rinunciato il difensore. Ma l’affare non è si è però concluso positivamente, anche perché Zhang e Marotta non avrebbero avuto risorse e tempo a sufficienza per acquistare un sostituto all’altezza. Dopo i no per Djalo e Lindelof, c’è stato il tentativo per Demiral, ma l’Atalanta non ha accettato il prestito con diritto di riscatto.