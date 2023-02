Ritorno con ‘beffa’ al Milan: firma con Inter o Juve

Il calciomercato non dorme mai e, in vista di giugno, potrebbe concretizzarsi una pista già divenuta calda lo scorso gennaio: spunta il retroscena

È ormai trascorsa quasi una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ma le big del nostro calcio non si fermano e programmano già quelle che saranno le operazioni da provare a portare a termine in vista di giugno.

È il caso di Inter e Juventus che vivono momenti e situazioni di classifica abbastanza diversi. I nerazzurri si sono ripresi dopo un periodo buio e sono adesso alle spalle del Napoli capolista: il derby contro il Milan, questa sera, dirà molto in tal senso. La ‘Vecchia Signora’ deve fare invece i conti con affari extracalcistici che hanno già portato ad una pesante penalizzazione e che rischiano di affossare, nelle prossime settimane, ulteriormente la squadra di Allegri. Ma i pensieri di Inter e Juventus sono già proiettati al futuro, con l’idea di rilanciarsi anche e soprattutto attraverso il mercato estivo. Ed uno dei nomi ventilato con forza per entrambe è quello di Franck Kessie. L’ivoriano, approdato a zero al Barcellona dopo aver esaurito il contratto con il Milan, ha deluso le aspettative e già lo scorso mese è stato vicino a salutare la squadra di Xavi. ‘ElNacional.cat’ rivela un clamoroso retroscena di mercato che coinvolge proprio il forte centrocampista, già cercato da nerazzurri e bianconeri.

Retroscena Kessie: Juve e Inter alla finestra

Kessie, infatti, dopo essere stato bocciato dal Barcellona è stato accostato con decisione all’Arsenal capolista in Premier League.

Mikel Arteta, manager dei ‘Gunners’, ha tuttavia preferito puntare nelle ultime ore di mercato su Jorginho. Una ‘sconfitta’ pesante per Kessie, già scaricato dalla società di Laporta e che ha mostrato in più di un’occasione la volontà di fare ritorno nel calcio che lo ha consacrato come uno dei più forti e promettenti centrocampisti d’Europa: la Serie A. Ecco perchè adesso Inter e Juventus avrebbero una concorrente in meno in vista di giugno: il duello per il ritorno di Kessie in Italia è, quindi, solo all’inizio. Con i catalani, l’ex Milan ha collezionato fino a questo momento 2 reti e 2 assist vincenti in 22 apparizioni complessive.