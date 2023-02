Saluta Klopp e arriva in Italia: rischio beffa per Allegri

Milan e Juventus potrebbero sfidarsi per Joel Matip: anche i nerazzurri sul difensore che in estate potrebbe lasciare il Liverpool

Sfida a tre di mercato per Joel Matip: in estate le strisciate potrebbero dar vita ad un vero e proprio duello per assicurarsi le prestazioni di Joel Matip, classe ’91 di proprietà del Liverpool.

Legato al Liverpool da un altro anno e mezzo di contratto, Joel Matip sarà uno dei difensori più cercati nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Ad ora non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo di contratto, ecco perché in estate i Reds potrebbero dare il via libera ad una cessione per non correre il rischio di perdere a parametro zero il difensore.

In forza al Liverpool dal 2016, il club inglese lo prelevò dallo Schalke 04 a titolo gratuito. Oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma in estate potrebbe partire anche per meno. Ecco perché Juventus e Inter, da tempo, hanno adocchiato il classe ’91 che in carriera ha vinto moltissimi trofei, tra cui una Champions League ed un mondiale per club con la maglia del Liverpool.

Calciomercato Milan, sfida a Juventus e Inter per Matip

In attesa di capire quali saranno gli scenari futuri, la Juventus ha messo nel mirino Joel Matip: si tratterebbe di un innesto di esperienza per il reparto arretrato. Stesso discorso per l’Inter che si ritroverà a dover sostituire Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain.

Da qui all’estate potrebbe registrarsi anche l’interessamento del Milan per il difensore camerunense di origini tedesche. Anche i rossoneri, infatti, potrebbero aver bisogno di un calciatore esperto per rinforzare il pacchetto arretrato in quella che sarà una sessione di calciomercato di rinnovo per il Diavolo.