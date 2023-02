Addio Pogba, ci pensa l’agente: doppia chance a zero

Il centrocampista francese è nuovamente fuori gioco dopo il rientro dall’infortunio e ora il suo futuro alla Juventus è dubbio, così la Pimenta si guarda in giro e potrebbe rispolverare due piste

Paul Pogba ha fatto rientro sui terreni di gioco dopo mesi di lontananza per via del pesante infortunio che ha compromessi un’intera metà di stagione con la maglia della Juventus, comprensiva anche del Campionato del Mondo in Qatar tra le file della Nazionale francese.

La gioia del recupero è però durata molto poco, perché il centrocampista ex Manchester United ha subito l’ennesimo acciacco fisico, accertato come affaticamento muscolare dallo staff medico del club bianconero. Questa sfortuna ha sollevato numerose critiche nell’ambiente, tanto che è stata presa in considerazione l’ipotesi di rescissione immediata del contratto. Sebbene sia stata fatta chiarezza sulla posizione del club in merito alla situazione contrattuale che lega il calciatore alla causa, restano alte le chance di un’inversione di rotta e del secondo addio di Pogba da Torino. In quest’ottica sta muovendo i propri fili l’agente Rafaela Pimenta, nella speranza di poter trovare una rapida sistemazione nel caso in cui tutto diventasse realtà. Soprattutto se, con il passare delle settimane, la Juventus non riuscisse a centrare l’obiettivo Champions (ormai lontanissimo causa penalizzazione) o addirittura rischiasse la retrocessione.

Calciomercato, Pogba nuovamente sul mercato: ci pensa l’agente

Stando agli ultimi aggiornamenti, il calciatore sarebbe stato riavvicinato alla Premier League. Ma più di qualsiasi altra meta, sono state spolverati i sogni di Barcellona e Paris Saint-Germain.

Pogba finirebbe dunque per firmare il passaggio a parametro zero verso Spagna o Francia, in base alla disponibilità dei rispettivi club. Le maggiori chance di essere accontentato economicamente arrivano dai connazionali. Come noto, infatti, il Barcellona ha ancora qualche cavillo da risolvere. Al contrario, Al–Khelaifi può promettere qualsiasi cifra il calciatore richieda.