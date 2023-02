Il Milan parla inglese: Maldini fiuta l’affare in Premier

Il Milan è sempre attivo sul calciomercato: Paolo Maldini ha messo nel mirino un calciatore molto interessante che milita in Premier League

Periodo nerissimo, una vera e propria crisi. Il Milan deve uscirne in fretta, se non vuole compromettere ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Bisogna invertire la rotta immediatamente, a cominciare dal derby contro l’Inter in programma questa sera.

La squadra guidata da mister Stefano Pioli è chiamata a riscattare la figuraccia in Supercoppa, anche se i cugini nerazzurri ovviamente stanno molto meglio dal punto di vista psicofisico. Il ko per mano del Sassuolo fa ancora male ed è soltanto l’ultimo di troppi risultati alquanto deludenti. Come risollevarsi da un momento del genere? Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provato ad intervenire sul calciomercato, chiedendo informazioni alla Roma per l’acquisto di Nicolò Zaniolo. Ma alla fine i rossoneri si sono tirati fuori, a causa delle richieste del club capitolino. E non è certo tramontato l’interesse nei confronti di Hakim Ziyech: il marocchino era pronto per iniziare la nuova avventura al Paris Saint Germain, però il trasferimento è saltato all’ultimo e il calciatore è rimasto al Chelsea. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, avrebbe puntato il mirino anche su un altro attaccante che, come Ziyech, milita in Premier League.

Calciomercato Milan, idea Gray dell’Everton

Stiamo parlando di Demarai Gray, ala sinistra anglogiamaicana di proprietà dell’Everton. Il classe ’96 (26 anni compiuti lo scorso 28 giugno) presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la sua valutazione si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro.

La salvezza dei ‘Toffees’ è a rischio ad oggi e il Milan in estate potrebbe approfittare di un’eventuale retrocessione in Championship. Gray sarebbe una buona pedina per ricoprire il ruolo di vice Leao e potrebbe agire anche sulla fascia destra, lì dove i rossoneri sono un po’ in difficoltà. Pista da monitorare.