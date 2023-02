Icardi torna a Milano: lo scambio con Maldini è folle

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere, nuovamente, in Serie A: ipotesi Milan con lo scambio a sorpresa

Solo pochi giorni fa la sessione invernale di calciomercato ha chiuso i battenti e le società di tutta Europa hanno completato le ultime operazioni.

Chi non ha invece dato spazio a enormi cambiamenti sono Milan ed Inter che, con situazioni di classifica non troppo lontane, guardano con maggiore interesse all’anno prossimo. In particolar modo i rossoneri, che vivono un profondo periodo di crisi registrato nelle ultime settimane. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per programmare tutto ciò che andrà a potenziare la rosa a disposizione di Pioli per il 2023/24. Ed uno dei nomi che pare destinato a ritornare in cima alla lista del club di Via Aldo Rossi è quello di Mauro Icardi. L’argentino di proprietà del PSG, ma in prestito al Galatasaray, sta dando il meglio di sé in Turchia con numeri di tutto rispetto. Salutata l’Inter nell’estate 2019, dunque, Icardi potrebbe quattro anni dopo fare ritorno sulla sponda rossonera del Naviglio. Il Milan ha bisogno di un colpo di spessore in attacco, visto che Ibrahimovic potrebbe ritirarsi, Origi ha deluso e la carta d’identità di Giroud comincia ad avere un certo peso sulle spalle del francese. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il PSG potrebbe approfittarne per andare all’assalto di uno dei pilastri di Stefano Pioli.

Icardi e cash: il PSG vuole Theo Hernandez

L’intenzione del presidente Al-Khelaifi è di affiancare ad Hakimi, ma sulla corsia mancina, un terzino dello stesso spessore. E l’ex Real Madrid, attestatosi a Milano come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sarebbe il primissimo obiettivo.

L’idea di Luis Campos, ds del PSG, sarebbe quindi quella di farsi avanti per Theo Hernandez mettendo sul piatto proprio il cartellino di Mauro Icardi. L’operazione rimane complicata, visto che i rossoneri non lascerebbero partire il terzino ex Real a cuor leggero. Servirebbe, oltre al cartellino di Icardi, anche un conguaglio di almeno 60 milioni di euro. Una cifra alla portata di Al-Khelaifi, tra i più facoltosi al mondo. La scelta, ovviamente, spetterebbe poi a Theo Hernandez: Icardi, dal suo canto, sarebbe ben felice di tornare a Milano, riscattandosi dopo l’addio tribolato all’Inter, accompagnato da contestazioni da parte dei tifosi nerazzurri piuttosto pesanti.