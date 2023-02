HIGHLIGHTS | L’Inter trionfa nel derby, delusione Pioli

Decide un gol di Lautaro Martinez il derby di Milano: ancora una vittoria per l’Inter, delude ancora Stefano Pioli. Da rivedere le scelte iniziali di formazione

Il Milan sprofonda sempre di più finendo a -18 dal Napoli capolista in classifica. Vince ancora l’Inter targata Simone Inzaghi, che si aggrappa al gol di Lautaro Martinez, tornato sempre più carico dopo il Mondiale vinto con l’Argentina. Stefano Pioli delude ancora con scelte iniziali di formazione da rivedere: il 3-5-2 è apparso un segnale rinunciatario con Leao seduto in panchina. Ora il Milan dovrà tornare ai fasti dell’anno scorso, ma ora si vede nero in casa rossonera. Un cambiamento in negativo che nessuno davvero si aspettava: ora l’allenatore emiliano rischia anche l’esonero.

Il tabellino di Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella ( 94’Asllani), Çalhanoğlu (89’ Gagliardini), Mkhitaryan (71’ Brozovic), Dimarco (71’ Gosens); Martínez, Džeko (71’ Lukaku). A disp.: Cordaz, Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti, Bellanova; Carboni. All.: S. Inzaghi.

Milan (3-5-2): Tataruşanu; Kalulu, Kjær (86’ Rebic), Gabbia (71’ Thiaw); Calabria (55’ Saelemaekers), Messias (46’ Diaz), Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi (55’ Leao). A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere. All.: Pioli.

Reti: 34’ Lautaro Martinez.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: Kalulu, Gabbia, Leao, Mkhitaryan, Acerbi, Giroud, Rebic.

Il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi per il Milan: Stefano Pioli non è riuscito a ritrovare quell’entusiasmo che ha caratterizzato lo scorso anno con Theo Hernandez e Leao che non incidono più come un tempo.