HIGHLIGHTS | Il rullo Napoli cala il tris a La Spezia: 0-3

Altra vittoria per lo schiacciasassi Napoli, che regola lo Spezia con un tris calato tutto nella ripresa: Kvara ed Osimhen sugli scudi

Non ce n’è per nessuno. Il Napoli fatica, ma solo in parte, per i primi 45′ al ‘Picco’ di La Spezia. Poi cala i suoi assi e ottiene una comoda vittoria che gli consente di allungare momentaneamente a +16 sulle seconde. Roba da impazzire.

A parte i primi 5′ della prima frazione, in cui i bianconeri di casa erano sembrati coraggiosi, tutto il resto della frazione è un monologo azzurro. Non bagnato però da alcun gol, che pure sarebbe stato meritato. Ad inizio ripresa un fallo di man in area di Reca dà il via alla goleada napoletana: Kvaratskhelia trasforma, e da lì non c’è più partita. Nel giro di 5′, tra il 68′ e il 73′, sale poi in cattedra Victor Osimhen, che realizza una doppietta portandosi a quota 16 in campionato. 16. Come i punti di vantaggio sulle lontanissime seconde.

HIGHLIGHTS Spezia-Napoli 0-3: tabellino e classifica

Spezia-Napoli 0-3 47′ Kvaratskhelia rig., 68′ e 73′ Osimhen

La classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 40, Roma 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Hellas Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8

*A breve in arrivo gli highlights del match