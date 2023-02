“Accanimento indegno”, bufera Moggi: nuovo attacco

Luciano Moggi torna ancora una volta al centro delle critiche: duro battibecco social, ecco cosa sta succedendo

Il calcio italiano va avanti e, a quasi 17 anni dal discusso caso Calciopoli, torna in auge il nome di Luciano Moggi. Sull’ex dirigente della Juventus è tornato ad infiammarsi il dibattito.

In occasione di Napoli-Juventus Primavera, Luciano Moggi ha assistito a bordocampo al match scatenando non poche polemiche. L’ex direttore generale della Juventus, che ha subito la radiazione dalla FIGC dopo i fatti di Calciopoli, è stato oggetto di un acceso dibattito sui social. In particolar modo su Twitter, l’avvocato Alessandra Di Legge ha scritto un messaggio proprio in difesa di Moggi: “L’accanimento nei confronti di un uomo di 85 anni che non ha ucciso nessuno è indegno di un Paese civile. Questa è persecuzione”. Non è mancata la pronta risposta di Paolo Ziliani, giornalista che ha controbattuto alle frasi sull’ex dirigente della ‘Vecchia Signora’.

Moggi, ancora caos: “Si accanisce”

“No, guardi dottoressa che qui l’unico che si accanisce contro qualcosa (il calcio italiano, la passione di milioni di sportivi) è il signor Moggi radiato dal calcio e condannato (poi prescritto) per associazione a delinquere: l’uomo che ha avvelenato i pozzi”.



Il messaggio di Paolo Ziliani che ha lanciato l’ennesimo duro attacco nei confronti di Moggi. Un battibecco che torna a mettere al centro di tutto Moggi e la controversa presenza dello storico dirigente della Juventus durante la partite poi vinta dagli azzurrini. La FIGC ha intanto aperto un’inchiesta a riguardo, che potrebbe portare sviluppi con Moggi, ancora, al centro di tutto.