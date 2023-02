Cacciato dal Real, Ancelotti torna in Serie A

Carlo Ancelotti continua a lavorare alla guida del Real Madrid, ma le cose non stanno andando nel modo sperato: può dire addio

Una pazza idea per rivedere l’allenatore del Real Madrid su una prestigiosa panchina di Serie A. Carlo Ancelotti potrebbe così pensare anche all’addio ai blancos visti i risultati non troppo esaltanti: qualcosa cambierà al termine della stagione in ottica futura.

Come svelato dal portale “ElNacional.cat” ci sarebbe stato un errore di programmazione da parte del presidente Florentino Perez, che ora vuole subito intervenire. Al termine della stagione ci sarà il Santiago Bernabeu completato e cosè potrebbe dire addio a Carlo Ancelotti , che molto probabilmente sarà sostituito dalla storica bandiera dei blancos Raul. Molti calciatori del Real diranno addio alla compagine spagnoa, come Nacho, Odriozola, Hazard, Mariano Díaz, Ceballos o Asensio. Raul potrebbe così pensare di puntare sui giovani talenti che ha allenato in questi anni al Castilla per riportare in alto il blasone del Real.

Serie A, Ancelotti può tornare in estate

Così la pazza idea potrebbe essere quello di rivedere l’allenatore italiano su una prestigiosa panchina in Serie A. Con Josè Mourinho sempre in bilico per il non gioco dei giallorossi nonostante il secondo posto in classifica, la dirigenza giallorossa potrebbe puntare proprio sull’ex allenatore del Napoli.

Novità davvero importanti per Carlo Ancelotti, che aveva anche pensato al ritiro. Da tanti anni è ormai protagonista sulle panchine delle migliori squadre del mondo: dai successi alla guida del Milan per poi volare in Premier League fino ad essere l’allenatore del Real Madrid. Ora il suo futuro è sempre incerto con la voglia anche di staccare completamente la spina dando così spazio anche alla carriera del figlio, sempre suo assistente da diverse stagioni. Al momento la stagione di Ancelotti sarà sempre alla guida del Real prima di dirsi addio ancora una volta.