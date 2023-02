Ausilio tratta in prima persona: si lavora al colpaccio

L’Inter prova ad affondare il colpo per Franck Kessié: il direttore sportivo Piero Ausilio parla in prima persona con il centrocampista ex Milan

È Franck Kessié l’obiettivo principale dell’Inter per il centrocampo del futuro. Il direttore sportivo Piero Ausilio tratta in prima persona con il giocatore ex Milan ed Atalanta.

Piero Ausilio tratta in prima persona con Franck Kessiè: come anticipato da Enganche, il direttore sportivo nerazzurro starebbe trattando direttamente con il centrocampista classe ’96, legato al Barcellona da altri due anni e mezzo di contratto.

Una trattativa non facile quella tra l’Inter ed il giocatore ex Milan ed Atalanta che il Barcellona ha portato in Spagna la scorsa estate a titolo gratuito. Il giocatore ivoriano rappresenta il rinforzo ideale per la mediana nerazzurra, soprattutto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, pressing di Ausilio su Kessié

Al fine di convincere il giocatore a sposare la causa nerazzurra, Piero Ausilio è in contatto in prima persona con Kessie, scavalcando anche l’agente George Atangana.

Il giocatore attualmente in forza al Barcellona ha un ingaggio pesante, ecco perché per portarlo di nuovo a Milano, ma questa volta su sponda nerazzurra, servirà un grande lavoro da parte dei dirigenti interisti.