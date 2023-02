Addio Spinazzola, scambio con l’Inter: l’intreccio perfetto

Leonardo Spinazzola non si è mai ripreso del tutto dopo il grave infortunio rimediato ad Euro2020: ora può dire addio, intreccio con l’Inter

Una condizione non sempre ottimale per il laterale italiano della Roma, Leonardo Spinazzola, che non sembra più al centro del progetto di Josè Mourinho. Dopo l’infortunio rimediato ad Euro2020 con la Nazionale italiana, il giallorosso non ha più recuperato quello stato di forma strepitoso messo in luce nell’Europeo vinto dall’Italia.

Ora la Roma potrebbe pensare di cambiare profilo virando su Robin Gosens, già da tempo in uscita dall’Inter, ma il laterale tedesco avrebbe tante richieste proprio in Bundesliga. In questo modo il club capitolino potrebbe anche pensare ad un’idea di scambio con l’olandese, Rick Karsdorp, già verso l’addio a gennaio dopo le polemiche con l’allenatore portoghese. Un intreccio perfetto che accontenterebbe tutte le parti coinvolti nell’operazione, ma al momento non si ha certezza dell’operazione finale.

Inter, Inzaghi vuole nuove frecce per le fasce

Così lo stesso Simone Inzaghi vorrebbe sempre avere forze fresche per puntellare le corsie esterne, sbocco importante per il suo tipico gioco. L’allenatore dell’Inter vuole raggiungere sempre più traguardi suggestivi in ottica futura con l’obiettivo di recuperare altri punti al Napoli capolista della Serie A.

In estate ci saranno nuovi colpi per Josè Mourinho con la Roma che dovrà pianificare i prossimi anni. L’allenatore portoghese ha riportato entusiasmo nell’ambiente giallorosso, che ora vorrebbe così continuare il percorso di crescita con l’ex tecnico dell’Inter. Leonardo Spinazzola potrebbe così dire addio in estate per una nuova avventura suggestiva con l’obiettivo di tornare a brillare come qualche tempo.