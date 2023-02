Niente Juve, vola in Spagna: Allegri non può nulla

Nonostante il calciomercato di riparazione si sia concluso da pochi giorni, molte società sono già al lavoro per programmare il futuro.

Oltre alla sessione appena conclusa, però, ci sono delle società che sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Uno dei club più attivi in questo senso è l’Atletico Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa. Il reparto che i colchoneros intendono rinforzare è il centrocampo e, nonostante il futuro di mister Simeone sia ancora in bilico, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto.

L’Atletico piomba su un obiettivo bianconero: idea Kanté

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la dirigenza biancorossa avrebbe messo nel proprio mirino N’Golo Kanté, centrocampista francese classe 1991 di proprietà del Chelsea. Il calciatore vedrà scadere il proprio contratto con i blues a giugno, e sembra tentato dall’idea di provare una nuova avventura. Vista la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, la Juventus ha mostrato molto interesse e potrebbe provare ad avviare i contatti per imbastire una trattativa. Ovviamente va sottolineato che tutto dipenderà dal futuro della vecchia signora, con le sanzioni che potrebbero essere anche peggiori di quelle già inflitte. Proprio per questo motivo l’Atletico Madrid è pronto ad inserirsi, e potrebbe convincere il francese con un ingaggio importante. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.