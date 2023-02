Non si salva nessuno: va via anche il futuro della Juve

La Juventus dovrà concentrarsi sui prossimi impegni di campionato e di Europa League per dimenticare le varie inchieste: può dire addio

Novità importanti nei prossimi mesi in casa Juventus con la possibilità di vedere cessioni eccellenti anche in estate. Tutto dipenderà anche dalle possibili sanzioni per i bianconeri, ma al momento Massimiliano Allegri cercherà di collezionare più punti possibili in campionato.

Il -15 inflitto in classifica potrebbe così cambiare completamente gli obiettivi della Juventus, che ora cercherà di tornare alla vittoria in campionato affrontando la Salernitana. Ottimo rendimento in Coppa Italia per gli uomini di Allegri, che sono volati così in semifinale dove affronteranno l’Inter tra andata e ritorno. In estate potrebbero arrivare cessioni eccellenti anche per quanto riguarda i giovani lanciati dallo stesso allenatore livornese, come Nicolò Fagioli, sempre più punto di riferimento del centrocampo bianconero.

Juventus, Fagioli pronto anche all’addio

Sulle tracce del giovane centrocampista della Juventus ci sarebbero tante big, come Barcellona, Arsenal e Chelsea, che continuano a guardare in casa della Serie A per ‘scippare’ giovani davvero interessanti pronti a consacrarsi nel calcio che conta.

Al momento si trattano soltanto di idee suggestive in vista della prossima stagione, ma ora la Juventus dovrà capire i programmi per il futuro. Tutto dipenderà da cosa succederà anche in tribunale con le nuovi possibili sanzioni che potrebbero arrivare in casa bianconera per la manovra stipendi.