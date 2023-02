Il Milan piange ancora: approda in Premier League

Il Milan pianifica la prossima campagna acquisti: svolta improvvisa per la firma, adesso Maldini è nei guai

Un momento difficilissimo quello vissuto dal Milan di Stefano Pioli. Il 2023 si sta dimostrando un anno fatto quasi solo di delusioni per i colori rossoneri: ecco perchè, da giugno, molto dovrà cambiare.

Le valutazioni da parte della dirigenza milanista sono in corso, servirà trovare una svolta in campo per evitare di compromettere del tutto la stagione. Il quarto posto è l’obiettivo minimo per non parlare di fallimento: a meno di un anno dalla conquista dello scudetto, la situazione pare quasi totalmente capovolta. Ed uno dei grandi nomi che sono stati accostati alla società campione d’Italia negli ultimi mesi, rischia di finire definitivamente lontano da Milanello. Secondo quanto viene riferito oggi da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid avrebbe già definito quella che potrebbe essere una delle prossime operazioni di calciomercato in vista dell’estate 2023. Si tratta di Yannick Carrasco, già accostato alle uscite nei mesi scorsi e che adesso potrebbe finire per dire definitivamente addio ai ‘Colchoneros’. 29 anni ed in scadenza nell’estate 2024, l’esterno belga sembrerebbe destinato a vestire la maglia del Manchester United. I ‘Red Devils’, in piena fase di ricostruzione, avrebbero quindi intenzione di portare Carrasco all’Old Trafford per arricchire la rosa a disposizione di Erik ten Hag.

Milan, lo United si prende Carrasco

Il giocatore ex Monaco, secondo quanto viene riferito dalla Spagna, è stato accostato anche ad altre realtà di Premier League e Serie A.

In Italia, infatti, il Milan ci ha pensato in più di un’occasione. Un profilo ideale per la sempre più probabile sostituzione di Leao che, in scadenza tra meno di un anno e mezzo, lascerà un vuoto importante nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Ecco quindi che nel lungo elenco in mano a Maldini e Massara per rimpolpare l’attacco, il nome di Carrasco rischia seriamente di sfumare una volta per tutte.