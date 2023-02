Theo si allontana dal Milan: pronta l’offerta per l’addio in estate

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Pioli, potrebbe lasciare i rossoneri nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Pessima serata quella di ieri per il Milan di Stefano Pioli che, a San Siro, è stato battuto dall’Inter di Simone Inzaghi in occasione del derby di ritorno del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, reduci da un momento decisamente negativo sia in campionato che nelle coppe, basti pensare al tonfo in Supercoppa proprio contro i nerazzurri, non sono riusciti nella giornata di ieri a dare una sterzata alla loro stagione ed ora si trovano sotto di 5 punti rispetto all’Inter di Inzaghi e, al momento, fuori dai primi quattro posti che vogliono dire qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Il Diavolo, nonostante le variazioni tattiche di Pioli, sembra tramortito e un esempio di questo calo è senza dubbio Theo Hernandez. L’esterno francese sta facendo tantissima difficoltà a disputare prestazioni di livello e, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe anche decidere di lasciare Milano magari per un top club di caratura europea.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez al passo d’addio: occhio al PSG

Theo Hernandez ha avuto una pericolosa involuzione in queste ultime partite del Milan. Il giocatore francese sembra apatico e molto distante dal treno che abbiamo potuto ammirare la scorsa stagione, basti pensare a quel super gol contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nelle ultime giornate della Serie A che poi ha portato alla vittoria dello scudetto da parte del Milan.

Sullo sfondo, per l’estate, c’è il PSG di Campos che, sfruttando la situazione complicata di Theo, potrebbe offrire al Milan una proposta al ribasso di circa 40 milioni di euro sulla quale poi dipenderà molto dalla volontà del calciatore di proseguire o mollare il progetto tecnico rossonero.