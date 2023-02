“Giocatore finito”: duro attacco a Zaniolo

Il calciomercato nei maggiori campionati europei si è concluso, mentre in altri paesi le società hanno ancora modo di potenziare la propria rosa.

Tra i paesi che vedono il calciomercato ancora aperto troviamo la Turchia, con i top club che hanno tutta l’intenzione di rinforzare le rose a disposizione dei propri allenatori. Le società turche più attive sono Galatasaray e Fenerbahçe, che vogliono rinforzare il proprio reparto avanzato. Il calciatore che i maggiori club turchi vogliono cercare di acquistare è Nicolò Zaniolo, finito oramai fuori dal progetto Roma. Il 22 giallorosso ha vissuto un mese con la speranza di approdare al Milan, ma le richieste dei giallorossi hanno frenato ogni possibile trattativa. Ora, dopo il rifiuto al Bournemouth, il calciatore starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Turchia, con i due club pronti a darsi battaglia.

Zazzaroni su Zaniolo: “Se va in Turchia è finito”

Di questa possibilità ne ha parlato Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Sportiva. Il direttore del Corriere dello Sport, infatti, ha dichiarato che “se Zaniolo va al Galatasaray, per me è finito. Uno che rifiuta la Premier per andare in Turchia, se accetta, mi sembra totalmente confuso. A 23 anni, deve iniziare a prendere in mano la sua vita. Ha fatto una serie di errori negli ultimi due anni che rischiano davvero di bruciargli la carriera”. Insomma, ci sono ancora molti dubbi sul futuro del classe 1999 che, ad oggi, sembra sempre più diretto in Turchia.