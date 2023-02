No al rinnovo, c’è il Liverpool: Juve e Milan non possono nulla

Il calciomercato di riparazione si è concluso, ed ha permesso alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, ci sono club che sono già pronti a programmare il calciomercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Liverpool, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Jurgen Klopp in estate. Il reparto che i reds intendono rinforzare è il centrocampo, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Liverpool a caccia di rinforzi: piace Mason Mount

Stando a quanto riportano dall’Inghilterra, il calciatore che i reds intendono provare a regalare al tecnico è Mason Mount, centrocampista inglese classe 1999 del Chelsea. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, con i blues che stanno cercando di arrivare ad un accordo per il rinnovo. Il calciatore, però, richiede un ingaggio in linea con i top player della squadra e, per questo motivo, le trattative sono in una fase di stallo. Qualora non si arrivasse ad un accordo, il Chelsea potrebbe pensare di cederlo, con il Liverpool che sarebbe in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Sul classe 1999 è forte anche l’interesse di Juventus e Milan, ma competere con la forza economica delle big inglesi è un’impresa praticamente impossibile. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Mason Mount che sembra destinato a continuare la propria carriera in Inghilterra nonostante il forte interesse delle big italiane.