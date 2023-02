‘Acconto’ Lukaku: Inter-Chelsea, affare da 100 milioni

Il centravanti belga potrebbe fungere da contropartita tecnica per un affare estivo che il Chelsea andrebbe a proporre all’Inter, in ballo c’è il cartellino di un altro centravanti di spessore

L’avvio di stagione di Romelu Lukaku non è stato affatto positivo tra le file dell’Inter, come se avesse trascinato dietro di sé gli strascichi della brutta figura in Premier League dell’annata precedente. Ciononostante le occasioni per redimersi saranno numerose da qui fino alla fine della stagione, quando il suo futuro sarà nuovamente in ballo.

Stando al contratto, il centravanti belga dovrebbe rientrare al Chelsea nella speranza che i nerazzurri riconfermino l’idea di prestito di un altro anno ancora. Qualora ciò non avvenisse, il club londinese avrebbe davanti a sé due idee sul mercato. La prima riguarda la cessione immediata del cartellino del calciatore a titolo definitivo per liberare spazio in una rosa già folta di talenti. La seconda, invece, potrebbe consistere nel proporlo all’Inter come contropartita tecnica per appropriarsi delle prestazioni sportive dell’altro nerazzurro, Lautaro Martinez.

Calciomercato, Lukaku per Lautaro: pazza idea Chelsea

L’argentino è in grande spolvero da diverse partite e stuzzica le attenzioni della gestione di Graham Potter. Il suo valore di mercato è di circa 100 milioni per l’Inter, non un centesimo di meno.

Per questo motivo, il Chelsea potrebbe giocarsi Lukaku come merce di scambio sperando di convincere Giuseppe Marotta. Attenzione anche al Manchester United, uno altro club a potersi permettere un affare così esoso.