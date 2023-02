Marotta sul parametro zero: colpo dal Real Madrid

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos per la prossima estate di calciomercato, il giocatore è destinato a svincolarsi dal Real Madrid

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, con la vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, ha consolidato la seconda posizione in classifica ai danni proprio dei rossoneri e visti i risultati buoni arrivati sia da Sassuolo, dove l’Atalanta è uscita con zero punti, sia dal Bentegodi, teatro della sfida fra la Lazio e l’Hellas con i capitolini che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio.

Delle dirette concorrenti nella corsa Champions soltanto la Roma ha vinto, uno score buono per l’Inter di Simone Inzaghi che ora si trova a cinque punti di vantaggio sui cugini, anche se le speranze di poter arrivare allo Scudetto sono ormai decisamente tramontate visto il cammino trionfale del Napoli di Luciano Spalletti. Ora però la Beneamata è chiamata a tenere questi ritmi e queste prestazioni fino al termine della stagione con una qualificazione in Champions da blindare, una Coppa Italia da vincere, e una campagna europea tutta da scoprire visto l’ottavo di finale difficile, ma non proibitivo come quello dello scorso anno, contro il Porto. Nel frattempo si avvicina l’estate di calciomercato e, soprattutto, si scaldano le trattative per i futuri parametri zero, terreno fertile da sempre di Beppe Marotta, ad dell’Inter.

Calciomercato Inter, occhi sui giocatori a zero: spunta un nome nuovo

L’Inter, in quest’ottica, potrebbe tuffarsi sul profilo di Dani Ceballos, centrocampista in scadenza di contratto con la maglia del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il giocatore delle Merengues, diciamo non proprio centrale nel progetto tecnico della squadra spagnola, potrebbe essere il rinforzo giusto come titolare aggiunto nella prossima Inter. C’è però un ostacolo ed è dato dalla tifoseria del Real Madrid e anche dal giocatore stesso che vorrebbero restare in maglia Blanca nonostante il poco spazio.