Dalla Juve al Milan 🔥, lo scenario per l’estate 👀

Possibile occasione dalla Juventus per il Milan di Maldini e Massara. Tutti i dettagli in vista del calciomercato estivo

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Premier League di Weston McKennie. Il centrocampista americano ha esordito nel weekend nella partita persa dal Leeds.

Sono arrivate le prime critiche per la forma fisica del giocatore, e come se non bastasse è stato subito esonerato Marsch, l’allenatore che lo ha voluto a gennaio. “Sono davvero eccitato. Ovviamente sapete che la sessione di mercato invernale è molto veloce. Quindi, quando ho saputo che era tutto pronto, ho pensato subito: “Oh cielo, una settimana fa non sapevo se sarei finito da qualche parte e ora sto venendo qui”. Quando ho scoperto l’interesse del Leeds è stato fin da subito entusiasmante”, ha dichiarato l’ex Schalke 04. Il suo futuro, però, è già in bilico.

Calciomercato Milan, occasioni McKennie e Zakaria per l’estate

L’esonero di Marsch complica subito il riscatto di McKennie da parte del Leeds. Ma non solo. È nella stessa situazione anche Zakaria, il cui riscatto da parte del Chelsea è ancora in bilico.

I due, in caso di rientro a Torino, saranno sul mercato e potrebbero essere seguiti dal Milan di Maldini e Massara. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi anche a centrocampo, ma dovrà accontentare la Juve attraverso una formula a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. La situazione è ancora in evoluzione.