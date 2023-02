Milinkovic è un’ossessione: l’offerta irrinunciabile travolge la Juve

Un top club sarebbe intenzionato ad avanzare un’offerta irrinunciabile alla Lazio per acquistare Sergej Milinkovic-Savic: Juventus nei guai

Giuseppe Marotta è stato molto chiaro l’altra sera prima del derby e le sue parole rappresentano in pieno la realtà dei fatti. La Serie A è diventata un campionato di seconda fascia, perciò c’è da aspettarsi che diversi giorcatori importanti possano decidere di dire addio e proseguire la propria carriera all’estero.

Il caso Milan Skriniar è l’ultimo di questo tipo in ordine cronologico. Il difensore slovacco si è convinto a rifiutare l’offerta di rinnovo avanzata dall’Inter per sposare la causa Paris Saint Germain, a partire dal prossimo 1 luglio. La corte serrata dei parigini, alla fine, ha dato i suoi frutti. Ora il classe ’95 sarà chiamato a dimostrare sul campo tutta la sua professionalità, concludendo l’avventura in nerazzurro nel miglior modo possibile. Non è da escludere, inoltre, che la stessa sorte di Skriniar tocchi anche a Sergej Milinkovic-Savic, da anni il centrocampista più forte in Italia. Come noto, la mezz’ala serba presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo con la Lazio appare in bilico. Motivo per cui l’ex Genk potrebbe davvero partire durante la campagna dei trasferimenti che verrà e anche qui c’è l’ombra del PSG.

Calciomercato Juventus, PSG ossessionato da Milinkovic: offerta 90 milioni

Pare che Milinkovic-Savic sia una vera e propria ossessione per la compagine francese, Luis Campos in particolare. Tant’è che, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il club di Parigi sarebbe disposto a mettere sul tavolo una proposta irrinunciabile da 90 milioni di euro – più ovviamente un importante aumento dell’ingaggio -.

Una cifra spropositata, con la quale la Juventus non potrà certamente competere. I bianconeri targati mister Massimiliano Allegri sognano da tempo di aggiungere il fuoriclasse serbo alla propria rosa – a maggior ragione considerando che finora Pogba è da ritenersi un flop totale -, ma devono fare i conti con le problematiche giudiziarie che per forza di cose limitano non poco la società anche sul mercato. Dunque, Milinkovic potrebbe seguire le orme di Skriniar, continuando a giocare all’ombra della Tour Eiffel.