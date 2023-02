Fanno spazio a Rabiot: così arriva l’addio alla Juve

Adrien Rabiot dirà quasi sicuramente addio alla Juventus al termine della stagione. Già vicino alla cessione in passato, ora cambierà aria

La storia d’amore tra la Juventus e Rabiot sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista francese potrebbe così andare via a parametro zero visto il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. In passato ci sono stati assalti dalla Premier League: in estate inizierà la vera e propria rivoluzione in casa bianconera.

Adrien Rabiot è stato uno dei protagonisti in positivo del percorso della Juventus: in estate ci sarà la separazione volando così altrove. Come svelato dal portale “TeamTalk” il Manchester United potrebbe essere la sua nuova destinazione: una corte spietata da parte dei Red Devils che vorrebbe rinforzare il centrocampo di ten Hag con il suo innesto di qualità assoluta. Lo stesso manager del club inglese ha tante opzioni a centrocampo, come Casemiro, Fred, Marcel Sabitzer e Bruno Fernandes così come Christian Eriksen, Scott McTominay e Donny van de Beek. Sabitzer è arrivato soltanto in prestito dal Bayern Monaco, mentre il nome di McTominay è stato accostato all’addio in estate. Se dovessero andare via questi giocatori, Rabiot potrebbe essere un’opzione per essere il centrocampista titolare del Manchesster United.

Juventus, addio a Rabiot: rivoluzione in estate

In questi mesi Rabiot ha provato così ad essere il perno del centrocampo di Allegri: è stata una delle note più positive della compagine bianconera, ma ora arriverà l’addio a giugno per sposare un nuovo progetto da urlo.

Anche con la Nazionale francese è stato protagonista al Mondiale in Qatar perdendo soltanto in finale contro l’Argentina di Lionel Messi, che ha conquistato la Coppa del Mondo tanto sognata. Ora Rabiot penserà così al suo futuro in Premier League con il forte interessamento del Manchester United.