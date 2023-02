Zaniolo addio Roma, è fatta col Galatasaray: i dettagli

Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray nelle prossime ore: accordo trovato con la Roma, partirà già nel pomeriggio da Milano

Ormai si è deciso: Zaniolo non vuole restare fermo in questi mesi e così ha accettato la destinazione Galatasaray. Una nuova esperienza totalmente a sorpresa per il classe 1999, voglioso di cambiare aria. Addio alla Roma, ma ora c’è una nuova avventura che lo sta aspettando.

Come svelato dal portale calciomercato.it, Zaniolo volerà con un aereo privato in Turchia su concessione del presidente del Galatasaray. Potrebbe così partire già nelle prossime ore da Milano. In definitiva il club turco ha offerto circa 22-23 milioni di euro comprensivi di bonus per l’acquisto a titolo definitivo. Per il talentuoso attaccante italiano contratto di quattro anni da 3/3,2 milioni a stagione con la clausola rescissoria imposta a 30-35 milioni. Un altro acquisto importante per il Galatasaray dopo gli arrivi in estate di Torreira, Mertens ed Icardi, tutte vecchie conoscenze del calcio italiano. Momento complicato in Turchia a causa del violento terremoto che ha fatto tremare la terra nelle scorse ore .

Zaniolo, addio immediato alla Roma

Zaniolo così non ha voluto aspettare l’estate per tornare ad essere protagonista. L’attaccante italiano ha voglia di mettersi in mostra per tornare ad essere subito il giocatore che tutti abbiamo conosciuto in passato. L’avventura con la Roma è finita nel peggiore dei modi, ma il calcio dà sempre una seconda opportunità: basterà coglierla lavorando sodo anche in ottica Nazionale italiana.

Una voglia di dimostrare tutto il suo potenziale in vista dei prossimi mesi dimenticando in fretta la Roma: questo è l’obiettivo di Nicolò Zaniolo, già pronto a volare in Turchia nelle prossime ore.