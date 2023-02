Niente Serie A, vola in MLS: Inter e Milan in ginocchio

Nonostante il calciomercato di riparazione si sia concluso, molti club sono già al lavoro per programmare il futuro in vista della prossima stagione.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per cercare di centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Nonostante questo, però, ci sono società che sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra questi club troviamo il Chelsea, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Potter. Visti i recenti acquisti fatti il club londinese ha anche intenzione di sfoltire la rosa, cedendo quei calciatori che oramai non rientrano più nel progetto tecnico. Proprio per quanto riguarda le cessioni, c’è un attaccante che potrebbe salutare i blues al termine della stagione.

Aubameyang verso l’addio: futuro in MLS

Come detto, visti i recenti investimenti che hanno portato il Chelsea ad investire molti soldi, la società ora pensa anche a come poter sfoltire la rosa, sopratutto per liberarsi di ingaggi pesanti.

Uno dei calciatori che sembra sul piede di partenza è Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante classe 1989. Il calciatore non è visto dal tecnico Potter che lo ha utilizzato solamente in 17 occasioni, per una media di 49 minuti a partita. Altro fatto molto importante sta nella lista Uefa che l’allenatore ha consegnato, dove tra gli assenti figura proprio l’attaccante gabonese. Stando a quanto riporta il quotidiano Sport, il futuro di Aubameyang potrebbe essere in MLS, con i Los Angeles Galaxy pronti a prenderlo al termine della stagione. A monitorare la situazione del classe 1989 ci sono anche Inter e Milan che, qualora non si concretizzasse la trattativa per portare il calciatore in MLS, potrebbero fare un tentativo. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.