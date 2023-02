L’Inter ha scelto il dopo Skriniar: maxi scambio in Serie A

Il calciomercato di riparazione si è concluso, ed ha permesso alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, ci sono club che sono pronti a pianificare il mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Inzaghi in estate. Il reparto dove i nerazzurri hanno necessità di intervenire è la difesa, visto anche l’addio di Skriniar destinato al Paris Saint Germain. A tal proposito, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato.

L’Inter pensa a Milenkovic: possibile scambio

Come detto, l’Inter è già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo, con la difesa che è il reparto che necessità di maggiori rinforzi visto l’addio di Skriniar.

Il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra per sostituire lo slovacco è Nikola Milenkovic, serbo classe 1997 della Fiorentina. La società milanese ritiene il difensore viola perfetto per sostituire Skriniar, tanto da aver pensato già alla prima offerta da proporre ai toscani. L’Inter, infatti, avrebbe in mente di proporre il cartellino di Correa pur di arrivare al difensore. L’ex Lazio non ha mai convinto appieno ne la società ne Inzaghi, che lo conosceva già dai tempi in biancoceleste. Questa proposta stuzzica e non poco la dirigenza viola, anche se il patron Commisso preferirebbe incassare una cifra vicina ai 20 milioni per lasciarlo partire. Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Fiorentina e Inter che riflettono sul grande scambio da mettere in piedi nella sessione estiva.