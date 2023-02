Vuole stupire Klopp: la Juve sorride per 38 milioni

Il centrocampista bianconero fa ritorno in campo dopo quattro mesi di stop per infortunio, ora il Liverpool può riconsiderare la sua permanenza e fare cosa gradita alla Juventus che sperava nella cessione remunerativa

Altri tre risultati negativi nelle ultime quattro partite. Un solo punto è il triste bottino di Jurgen Klopp e del suo Liverpool, in quella che sembra essere a tutti gli effetti una stagione da dimenticare. Eppure il club a tinte rosse non è l’unico della città marittima inglese ad essere clamorosamente sprofondato nel baratro. Anche l’Everton non se la passa bene, risultando diciottesima in classifica e a rischio retrocessione. Le due rivali storiche potranno quindi spartirsi altri tre punti importanti nell’imminente derby del Merseyside.

Intanto per l’occasione il tecnico tedesco può essere soddisfatto per aver recuperato il centrocampista Arthur. Quest’ultimo è reduce da quattro mesi di stop forzato per infortunio ma nutre grande voglia di dimostrare di esser pronto a meritarsi la maglia da titolare. Chissà che non possa dunque diventare l’asso nella manica di Klopp anche per l’estate, viste le possibili partenze di Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain. Permangono invece i dubbi sul destino di James Milner.

Calciomercato Juve, Arthur tra rientro e riscatto

In questo scenario, la Juventus attende che il club inglese possa convincersi delle prestazioni del centrocampista brasiliano per riscattare il suo cartellino alla cifra iniziale di 38 milioni di euro. Se necessario, però, pur di fare spazio nell’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, si potrebbe anche pensare ad uno sconto.

Starà tutto nelle mani di Arthur. Intanto il Liverpool non ha alcuna intenzione di mollare le due piste Jude Bellingham e Mateus Nunes, pertanto le prestazioni dell’ex bianconero dovranno essere davvero molto convincenti.