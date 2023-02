Addio anticipato alla Juve: Bonucci ‘cacciato’ subito

Nonostante il calciomercato invernale si sia concluso da pochi giorni, molte società sono già attive per programmare il futuro.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzare le rispettive rose per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, ci sono club che sono già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi in questo senso troviamo la Juventus, che ha intenzione non solo di rinforzare la propria rosa ma anche di sfoltirla. A tal proposito c’è un calciatore che, visti anche gli infortuni, potrebbe decidere in comune accordo con la società di interrompere il rapporto.

Futuro in bilico per Bonucci: ipotesi rescissione

Come detto, la Juventus, nonostante le difficoltà del momento, è già proiettata verso il calciomercato del futuro in vista della prossima stagione.

Uno dei calciatori più in bilico per la prossima stagione è Leonardo Bonucci che, complici gli infortuni, non sta rendendo quanto la società si sarebbe aspettata. Proprio per questo motivo, il calciatore in comune accordo con la società potrebbe decidere di salutare il club al termine della stagione. Il difensore classe 1987 ha il contratto in scadenza nel 2024, ma potrebbe decidere di anticipare di un anno la scadenza. Sul calciatore, in caso di addio, è forte l’interesse dagli Stati Uniti e dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Anche i tifosi bianconeri sono dell’idea che la separazione sia la soluzione migliore, sia per la questione legata agli infortuni e sia per l’età che avanza. La sensazione è che l’avventura di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus sia destinata a terminare al termine della stagione.