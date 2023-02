Juve, tra addio e ritorno al gol: lo strano ‘caso’ Vlahovic

La Juventus torna al successo grazie ad uno scatenato Dusan Vlahovic: ecco cosa può succedere nel futuro del bomber serbo

La squadra di Massimiliano Allegri è arrivata alla trasferta di Salerno con un solo punto conquistato in Serie A, nelle ultime tre giornate.

Al di là della parentesi in Coppa Italia con il successo sulla Lazio, la Juventus torna a gioire e dà continuità a risultati che dovranno, per forza di cosa, far avanzare i bianconeri in classifica. Una classifica deficitaria, dopo la pesante penalizzazione per le plusvalenze fittizie che sembra aver irrimediabilmente compromesso il cammino della squadra in mano all’allenatore livornese. Le buone notizie arrivano però proprio dal campo, dove la vittoria dell’Arechi ha visto in grande spolvero Dusan Vlahovic. La stagione dell’ex centravanti della Fiorentina è stata tribolata, tormentata dai problemi fisici (pubalgia in primis) e da un feeling con Allegri che non è mai parso esplodere del tutto. La doppietta contro i campani può però far ben sperare il popolo juventino che si tiene stretto Vlahovic, il cui futuro resta tuttavia ancora indecifrabile. Si è parlato della possibile cessione, in nome di un bilancio che sta soffrendo. E le pretendenti per Vlahovic, già a gennaio, non sono mancate. Un discorso rinviato a giugno, a bocce ferme, quando anche la Juventus tornerà a capire se giocherà le prossime coppe europee e gli ulteriori sviluppi (e pene) derivanti dall’Inchiesta Prisma.

Futuro Vlahovic: tripla chance a giugno

Adesso Allegri può solo spingere sull’acceleratore, godendosi la punta 23enne a segno 9 volte, con 2 assist in 18 presenze in stagione.

Numeri che rischiano di lievitare da qui a giugno, con la speranza del club torinese che lo stesso Vlahovic possa contribuire alla risalita della Juventus. Il calcio inglese osserva con interesse, con tre società di assoluta importanza che valuteranno se e come affondare il colpo per il gioiello di Belgrado. Dall’Arsenal capolista al Chelsea, vero protagonista nel calciomercato di gennaio, fino al Manchester United. Un tris di big alla finestra: il destino di Vlahovic, tra Torino e la Premier League.