Maignan fa dubitare il Milan: sondaggio per un altro titolare

La situazione di Mike Maignan fa preoccupare e non poco in casa Milan. L’assenza del portiere francese si sente e, il Milan, per scongiurare altre situazioni di questo tipo potrebbe puntare su un altro numero uno

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento di terribile difficoltà. I rossoneri, dopo aver vinto la prima partita dell’anno in casa della Salernitana di Davide Nicola, hanno iniziato un turbine di risultati negativi che li ha allontanati terribilmente dal primo posto in classifica occupato dal Napoli di Luciano Spalletti, ma sta compromettendo anche la qualificazione alla prossima fase a gironi di Coppa dei Campioni.

Proprio dalla Champions, il Milan vuole ripartire visto l’imminente impegno contro il Tottenham. Una sfida delicatissima e importantissima per il Diavolo che, almeno per la partita di andata, sarà ancora costretto a fare a meno di Mike Maignan. Il portiere francese, out ormai da diversi mesi, non riesce a recuperare e il suo sostituto, Ciprian Tatarusanu, non sembra essere all’altezza del compito. In quest’ottica, vista anche la fragilità fisica del transalpino, il Milan potrebbe pensare ad un altro numero uno, magari da affiancare a Maignan, nella prossima estate di calciomercato. Stiamo parlando di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli di Paolo Zanetti.

Calciomercato Milan, occhi su Vicario: quanta concorrenza

Il Milan, per risolvere il problema in porta, potrebbe dunque affidarsi ai guanti di Guglielmo Vicario nella prossima estate di calciomercato. I rossoneri però dovranno fare i conti con una concorrenza spietata. L’estremo difensore dell’Empoli è infatti finito nel mirino di diversi top club italiani, fra i quali spuntano la Juventus e, soprattutto, la Roma.

I giallorossi hanno individuato in Vicario l’erede di Rui Patricio e potrebbero avanzare la loro offerta, starà poi al Milan capire se e quanto budget impiegare per un portiere che dovrebbe poi contendersi il posto con Maignan.