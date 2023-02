L’Atletico fa sul serio: doppia beffa per l’Inter

Nonostante il calciomercato invernale si sia concluso, molte società sono già proiettate al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Nonostante questo, però, ci sono club che sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive in questo senso troviamo l’Atletico Madrid, che ha intenzione di rinforzare la rosa in estate. Il futuro incerto di mister Simeone non ferma i piani della società biancorossa, che sembra aver già individuato i giusti profili da provare a portare nella capitale spagnola.

L’Atletico programma il futuro: Thuram e Schuurs nel mirino

Come detto, nonostante il futuro di Simeone sia ancora incerto, l’Atletico Madrid è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo mundodeportivo.com, due calciatori che sono nella lista della dirigenza sono Marcus Thuram e Perr Schuurs. Per quanto riguarda l’ala offensiva del Borussia Mönchengladbach, la concorrenza è agguerrita vista la scadenza del contratto fissata per giugno. Il ragazzo non ha intenzione di rinnovare con i tedeschi, e sta decidendo in tutta calma la prossima destinazione. Discorso diverso per il centrale del Torino Schuurs che, essendo arrivato l’estate scorsa dall’Ajax per circa 9 milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2026 con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. Proprio per questo, se gli spagnoli vorranno strapparlo a Cairo, dovranno presentarsi a Torino con un’offerta importante. Sui due calciatori c’è anche il forte interesse dell’Inter, che li monitora oramai da mesi. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro è già pronto ad infiammarsi.