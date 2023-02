Caso Santoriello, duro colpo in diretta: “Ha perso credibilità”

Il giornalista Graziano Campi dubita della versione dell’accusa ai danni della Juventus e rivaluta le dichiarazioni di Santoriello risalenti al 2019

Cresce la voglia di conoscere sempre maggiori dettagli sull’incredibile vicenda legata alle passate dichiarazioni di Ciro Santoriello, pubblico ministero incaricato delle indagini del caso Juventus.

A fare chiarezza è il giornalista Graziano Campi, intervistato dai microfoni di ‘calciomercato.it’ in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘. “Esiste uno spezzone di intervista ben più grave di quello attualmente sotto contestazione. Nel 2019 ha fatto la ricostruzione di un’inchiesta fatta contro la Juventus e l’ha raccontata mentendo spudoratamente. Ha dichiarato presunti comportamenti mai compiuti dalla Juventus, questo è un fatto gravissimo che mina la sua credibilità. Non puoi mentire su certe cose, come quando ha dichiarato che c’era stata una perdita in borsa del 20-30% mentre si trattava dell’11%“, ha dichiarato Campi.

“Uso improprio delle intercettazioni”, rivela Campi

“La questione sembra paradossale“, ha poi aggiunto il giornalista. “Non soltanto ha perso di credibilità ma continua ad essere l’accusa. Se dovesse continuare nel processo, allora io fossi un difensore potrei appoggiarmi sulla sua perdita di credibilità. Tanto più se conosco come pensa e lavora, avrei ulteriori punti in mio favore“, ha continuato.

“I primi ad aver trasformato questo processo in un evento mediatico sono stati coloro che hanno fornito intercettazioni tagliate, incomplete. Chi ha poi commesso un errore sull’utilizzo improprio di queste intercettazioni sono stati proprio i magistrati, non la difesa“, ha poi concluso Campi.